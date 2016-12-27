17-летний Артем Татьянников, которого искали всем Барнаулом, сегодня найден мертвым. Как сообщили ИА "Амител" в следственном управлении Следственного комитета по
Алтайскому краю, предположительно, подросток покончил жизнь самоубийством.
Сообщается, что подросток найден в погребе, принадлежащем семье. Погреб расположен рядом с многоквартирным жилым домом. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия. При осмотре тела внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, отмечают в СК. Чтобы установить точную причину смерти несовершеннолетнего, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Также правоохранители тщательным образом будут выяснять все обстоятельства смерти юноши, а также мотивы, побудившие его к совершению этого поступка.
Напомним, мальчик ушел из дома 19 декабря 2016 года. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело.
Расследование уголовного дела продолжается.
Комментарии
Горе то какое родителям, до последнего надеялись на благополучный исход
Соболезнования...
Как же так... Всё-таки киты?
Надеюсь что по ссылке утка. А это не более чем совпадение. http://72.ru/text/newsline/247446806683649.html