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Информацию о назначении полпреда президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича в Кремле назвали несоответствующей действительности.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Пока никаких решений нет, информация (о назначении Бабича) не соответствует действительности", – цитирует слова Пескова ТАСС.
Также представитель Кремля отметил, что у него нет ответа на вопрос, когда будет принято кадровое решение о новом после РФ в Турции.
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Напомним, что прежний посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время открытия выставки в Анкаре.
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