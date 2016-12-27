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Уголовное дело возбуждено в Алтайском крае в связи с гибелью сотрудника Шипуновского РЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" — "Алтайэнерго" в селе Тугозвоново от удара током.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, по итогам проверки в произошедшем усмотрели нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Напомним, что трагический инцидент произошел 13 декабря, когда 38-летний мужчина во время ремонтных работ на электрической станции получил поражение электрическим током. Он скончался на месте происшествия.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
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