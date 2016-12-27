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Глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военное ведомство намерено в ближайшее время выделить 70 служебных квартир ансамблю Александрова, сообщает РИА Новости.

По словам Шойгу, данное решение он принял, чтобы в ближайшее время ансамбль мог восстановить коллектив, насколько это возможно: "Провести конкурс, отобрать самых лучших, чтобы они продолжали те традиции, которыми славен ансамбль Александрова", — сказал министр обороны.

Он также подчеркнул, что именем погибшего руководителя ансамбля Валерия Халилова названо одно из российских военно-музыкальных училищ. Шойгу отметил, что Халилов являлся "человеком легендой", тем, кто "внес огромный вклад в восстановление нашей оркестровой службы". Глава Минобороны отметил, что под руководством Халилова проходило "огромное количество культурных мероприятий как в вооруженных силах, так и субъектах РФ". Он отметил, что ведомство делает все необходимое для продолжения традиций, заложенных им.

Напомним, летевший в Сирию самолет Ту-154 Минобороны разбился под Сочи утром в воскресенье, 25 декабря. Ведомство отмечает, что на его борту находились 92 человека, среди них 64 артиста ансамбля имени Александрова, восемь членов экипажа, столько же военных, девять журналистов, двое федеральных госслужащих и доктор Лиза. Выживших в авиакатастрофе нет.