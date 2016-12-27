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Жителей Барнаула ждут девятибалльные пробки на автодорогах, гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Движение практически отсутствует на пересечениях проспекта Строителей с улицей Челюскинцев, а также проспектами Красноармейский и Ленина. Не менее сложная обстановка наблюдается в районе перекрестков проспекта Калинина и улиц Цеховая, Сизова и Профинтерна. Также заторы наблюдаются на значительной части улицы Малахова, в том числе в районе ее пересечения с Павловским трактом и улицей Власихинской.
Кроме этого, пробки образовались на отдельных участках улицы Попова, проспекта Космонавтов, Павловского тракта и улицы Балтийской.
Движение на дорогах осложняют как минимум четыре ДТП, которые произошли на улицах Эмилии Алексеевой, Попова и Советской Армии, а также Германа Титова.
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