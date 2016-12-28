В Алтайском крае вновь объявлен конкурс "Журналист меняет профессию". Напомним, в рамках этого конкурса представители региональных СМИ в течение двух месяцев обучаются рабочим специальностям. После этого им предстоит сдать настоящий экзамен на присвоение разряда.

Цель акции – популяризация рабочих специальностей среди выпускников и временно безработных.

Поэтому одно из условий конкурса — это публикация материалов журналистов, обучающихся новым профессиям.

В 2016 году благодаря конкурсу новую рабочую специальность получили более 40 представителей СМИ региона. Они подготовили более 200 материалов, которые, по словам экспертов, сыграли серьезную роль в увеличении привлекательности рабочих профессий.

Александра Черданцева/ Фото: Олег Укладов

В 2017 году в конкурсе пожелали принять участие около 50 журналистов, многие из которых ранее уже принимали участие в этом мероприятии.

В новом году корреспондентам редакций предстоит освоить профессии автослесаря, автопогрузчика, "швеи-закройщицы", массажиста и другим.

Напомним, в прошлом году редактор ИА "Амител" Александра Черданцева получила профессию повара третьего разряда.

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А еще ранее заместитель главного редактора Елена Лепезина выучилась на штукатура-маляра.