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Вахтовики в Якутии специально задавили грузовиками медведя

, ИА "Амител"
По факту жестокого обращения с животным начата проверка

Фото: youtube.com

В сети размещено видео издевательства над медведем в Якутии, вызвавшее большой общественный резонанс. Дикое животное специально задавили грузовиками "Урал" вахтовики, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

На записи, которая снята на камеру мобильного телефона, видно, как машина несколько раз переезжает медведя. Затем животное оказывается зажато между двумя грузовиками. Весь процесс сопровождают одобрительные крики участников истязания.

Подчеркивается, что местные власти уже отреагировали на инцидент. Министерство охраны природы Республики Саха сообщило о начатой проверке и пообещало наказать виновных.

В министерстве отметили, что в действиях вахтовиков усматриваются признаки состава преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой"). Собранные материалы уже передали в республиканское МВД.

ТАСС со ссылкой на начальника охотничьего управления Министерства охраны природы республики Николая Додохова отмечает, что "при установлении лиц им грозит до года лишения свободы".

Портал Amic.ru, руководствуясь соображениями этики, решил не публиковать данное видео, которое размещено на YouTube-канале "Якутск Онлайн".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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