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Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Москва самыми разными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, пишет РИА Новости со ссылкой на его интервью изданию Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

По его словам, существует много признаков того, что РФ якобы финансирует антиевропейские партии и СМИ в Болгарии и других европейских странах, стремясь с помощью этого "подорвать Евросоюз изнутри".

Плевнелиев полагает, что Россия в данный момент преследует ту же цель, что когда-то ставил перед собой Советский Союз: "ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права".

Политик заявляет, что жители стран Европейского союза должны знать о том, "что происходит" и на что направлена "русская пропаганда".

Агентство отмечает, что полномочия белорусского президента истекают в январе 2017-го. В ноябре он проиграл президентские выборы выдвинутому социалистами экс-главкому национальных ВВС генералу Румену Радеву, которого ряд СМИ называл "пророссийским" кандидатом.

Подчеркивается, что представители Запада уже не впервые обвиняют Москву в ее якобы агрессивной политике по отношению к Европе и в попытках повлиять на ситуацию в регионе.

При этом на прошедшей большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии сотрудничества с Евросоюзом, а "внутреннее строительство Европы — это не наш вопрос". Глава государства отметил, что внутри ЕС есть разногласия, в том числе связанные с миграционной проблемой. И тем странам, которые возражают против действующей миграционной политики, не нравятся навязанные сверху решения.