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Как чистят от снега лестницу на ВДНХ в Барнауле. Видео

, ИА "Амител"
Некоторые из читателей ИА "Амител" спрашивали, как лестницу будут чистить зимой

Дорожные службы Барнаула ежедневно вывозят с улиц города тысячи тонн снега. Строгого отчета от управляющих компаний по уборке территорий требует глава администрации города Сергей Дугин. При этом не забываются и любимые места отдыха горожан. Так, ежедневно от снежных заносов очищается и новая лестница в Нагорный парк. Напомним, открыли ее в конце лета, и она сразу стала пользоваться популярностью у барнаульцев. Впрочем, некоторые из читателей Amic.ru тогда писали в комментариях: "Посмотрим, как эту красоту зимой чистить будут". Ну что ж, просили — показываем. Видео предоставлено администрацией Барнаула.


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Комментарии

28.12.2016 08:09
- гость -

вижу пользу от лестницы - новые рабочие места дворников

0  0
28.12.2016 08:15
- гость -

это да

0  0
28.12.2016 08:18
NiGHT

там от уборки еще сильнее скользит всё

0  0
28.12.2016 08:37
- гость -

пусть снег чистят со ступенек не до конца, а то ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКО!!! упаду, сломаю копчик, подам в суд на тех, кто придумал такие скользские ступеньки сделать, и на тех, кто заставляет дворников чистить снег под ноль со ступенек!!!!

0  0
28.12.2016 08:39
- гость -

28.12.2016 08:37 - гость -

и на своих родителей не забудь подать, за то что наградили плохой вестибюляркой и не научили держаться за поручни на скользких лестницах.

0  0
28.12.2016 08:43
- гость -

- гость - 28 декабря 2016 г. 08:37

а куда вы ходите по этим ступенькам?

0  0
28.12.2016 08:44
- гость -

и на своих родителей не забудь подать, за то что наградили плохой вестибюляркой и не научили держаться за поручни на скользких лестницах.

И на тебя, умник, заодно, сходи и убедись, что там, хоть руками, хоть зубами держись ,стоишь-то, ноги разъезжаются, не говоря о том , чтобы двигаться!

0  0
28.12.2016 08:46
- гость -

28.12.2016 08:44 - гость -

о сексе то не думай и ноги разъезжаться не будут. а если не можешь не думать, то на четыре кости вставай и вперед

0  0
28.12.2016 09:05
- гость -

28.12.2016 08:46 - гость - 28.12.2016 08:44 - гость -

о сексе то не думай и ноги разъезжаться не будут. а если не можешь не думать, то на четыре кости вставай и вперед

0 0 дуб!!! с умными людьми можно о чем-то говорить, а с такими как вы -даже смысла не вижу!!!

0  0
28.12.2016 09:16
larisa2011

так бы на остановках чистили!!! а лестница то конечно святое!!!

0  0
28.12.2016 09:16
- гость -

дуб!!! с умными людьми можно о чем-то говорить, а с такими как вы -даже смысла не вижу!! Какой ты умный!!!

0  0
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