Дорожные службы Барнаула ежедневно вывозят с улиц города тысячи тонн снега. Строгого отчета от управляющих компаний по уборке территорий требует глава администрации города Сергей Дугин. При этом не забываются и любимые места отдыха горожан. Так, ежедневно от снежных заносов очищается и новая лестница в Нагорный парк. Напомним, открыли ее в конце лета, и она сразу стала пользоваться популярностью у барнаульцев. Впрочем, некоторые из читателей Amic.ru тогда писали в комментариях: "Посмотрим, как эту красоту зимой чистить будут". Ну что ж, просили — показываем. Видео предоставлено администрацией Барнаула.
Комментарии
вижу пользу от лестницы - новые рабочие места дворников
это да
там от уборки еще сильнее скользит всё
пусть снег чистят со ступенек не до конца, а то ОЧЕНЬ СКОЛЬЗКО!!! упаду, сломаю копчик, подам в суд на тех, кто придумал такие скользские ступеньки сделать, и на тех, кто заставляет дворников чистить снег под ноль со ступенек!!!!
28.12.2016 08:37 - гость -
и на своих родителей не забудь подать, за то что наградили плохой вестибюляркой и не научили держаться за поручни на скользких лестницах.
- гость - 28 декабря 2016 г. 08:37
а куда вы ходите по этим ступенькам?
и на своих родителей не забудь подать, за то что наградили плохой вестибюляркой и не научили держаться за поручни на скользких лестницах.
И на тебя, умник, заодно, сходи и убедись, что там, хоть руками, хоть зубами держись ,стоишь-то, ноги разъезжаются, не говоря о том , чтобы двигаться!
28.12.2016 08:44 - гость -
о сексе то не думай и ноги разъезжаться не будут. а если не можешь не думать, то на четыре кости вставай и вперед
28.12.2016 08:46 - гость - 28.12.2016 08:44 - гость -
о сексе то не думай и ноги разъезжаться не будут. а если не можешь не думать, то на четыре кости вставай и вперед
0 0 дуб!!! с умными людьми можно о чем-то говорить, а с такими как вы -даже смысла не вижу!!!
так бы на остановках чистили!!! а лестница то конечно святое!!!
дуб!!! с умными людьми можно о чем-то говорить, а с такими как вы -даже смысла не вижу!! Какой ты умный!!!