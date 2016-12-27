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Российский президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Республику Крым с территории материковой России, передает ТАСС со ссылкой на сайт Кремля.

Отмечается, что запуск трубы Краснодарский край — Крым позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей.

В режиме видеоконференции в церемонии участвовали крымский глава Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, а также генеральный директор "черноморнефтегаза" Игорь Шабанов.

Путин заявил, что поступление российского магистрального газа в Крым позволит "создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, рекреационного комплекса, развития социальной сферы в Крыму и Севастополе".

Также он отметил, что на базе поступающего на полуостров газа в 2017-2018 годах построят две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые "с лихвой покроют все текущие потребности".

РИА Новости пишет, что Шабанов отметил, что основной целью трубопровода является подача топлива на строящиеся электростанции в Симферополе и Севастополе. Туда поставят 1,6 миллиарда кубометров газа, 500 миллионов кубометров из которых направят на газификацию и развитие промышленности республики, добавил он.Шабанов подтвердил, что на полуострове испытывалась небольшая нехватка газа, которая ощущалась зимой.

О том, что работы по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам завершены, российский лидер сообщил на большой пресс-конференции 23 декабря.

Президент также отметил, что на пике энергонагрузок зимой Крым потребляет 1,2-1,3 тысячи мегаватт электроэнергии. Ранее 800 мегаватт обесечивалось подачей электричества из Украины. Сейчас собственная генерация полуострова равна 1-1,1 тысячи мегаватт, а вместе с передвижными электростанциями — 1,3 тысячи мегаватт. После строительства двух электростанций общая генерация на полуострове будет равна около 2 тысяч мегаватт, добавляет РИА Новости.

Общая протяженность газопровода равна 359 километрам, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также отвод на Симферополь.