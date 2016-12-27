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Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск экс-депутата Верховной рады Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году госпереворотом, передает РИА Новости.

Подчеркивается, что перед заседанием приняли повышенные меры безопасности — полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, на котором шел процесс. Журналистов в зал не пустили — им пришлось следить за происходящим с помощью трансляции в отдельном помещении.

В начале заседания выступил истец, который напомнил показания бывших руководителей страны — экс-президента Виктора Януковича и бывшего премьера Николая Азарова, а также экс-руководителей МВД, СБУ и иных ведомств. Свидетели назвали события двухлетней давности переворотом на Украине.

"В посольстве США действовал штаб майдана", — заявил Олейник.

Бывший депутат назвал несколько признаков того, что эти события являлись переворотом: захват административных зданий, незаконное внесение протестующими изменений в законодательство, отстранение от власти прежних лидеров и не только.

В ходе рассмотрения иска судья Анна Шипикова допросила бывших высокопоставленных чиновников страны, руководивших администрацией президента, Генеральной прокуратурой, МВД и СБУ. Все свидетели однозначно расценили события 2014 года как антиконституционный и государственный переворот.

Бывшие украинские чиновники отметили, что ЕС угрожал сменой власти в стране, если она откажется подписать соглашение с Евросоюзом об ассоциации. В свою очередь, бывший глава СБУ Александр Якеменко заявил, что событиями на Майдане Незалежности (площади Независимости) руководили официальные лица Соединенных Штатов.

Свидетели отметили, что на майдане действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики, Польши. Так, по словам бывшего главы администрации украинского лидера Андрея Клюева, "снайперы на майдане были организованы отдельными представителями из Грузии, были снайперы из Прибалтики, мы ловили таких с оружием".

Кроме этого, в суде в качестве заинтересованного лица допросили экс-президента страны Виктора Януковича.

Агентство напоминает, что сторонники евроинтеграции заняли Майдан Незалежности 21 ноября 2013 года, сразу после того, как правительство Николая Азарова заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже майдан стал центром противостояния силовиков и радикалов, причем оппозиция в столкновениях использовала огнестрельное оружие и "коктейли Молотова".

В итоге противостояние привело к десяткам жертв с обеих сторон. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от власти Януковича, которому пришлось покинуть страну из-за опасений за свою жизнь.