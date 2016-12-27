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Двигатель с двумя другими частяи разбившегося Ту-154 нашли в Черном море

, ИА "Амител"
Подводные аппараты нашли двигатель, стойку шасси и элементы обшивки самолета

Фото: irnet.ru

В Черном море нашли двигатель, стойку шасси и элементы обшивки потерпевшего крушение Ту-154. Об этом во вторник, 27 декабря, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

В сообщении сказано, что фрагменты нашли подводные аппараты судна "Селигер" ГУ глубоководных исследований военного ведомства и спасательного судна "Эпрон" ЧФ. Фрагменты разбившегося самолета находятся на удалении 1600 и 4500 метров. "Среди них двигатель, стойка шасси и элементы обшивки самолета", — цитирует агентство сообщение оборонного министерства.

В ведомстве отметили, что в данный момент ведутся работы по подъему и доставке фрагментов на берег.

Отметим, что в данный момент район крушения Ту-154 обследуют 98 водолазов и 14 глубоководных аппаратов. По словам военных, поисковые операции ведутся "без снижения темпов и интенсивности".

Напомним, следовавший в Сирию лайнер разбился утром в воскресенье, 25 декабря. На его борту находились 92 человека. Все они погибли в авиакатастрофе.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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