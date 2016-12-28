Это для нас, избирателей, выборы — это день голосования. Для политиков и связанных с политикой чиновников работа начинается задолго. В случае с президентскими выборами — даже за год, полтора. Вот уже о подготовке "саней летом" заявил оппозиционер Навальный, лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, находящийся в СИЗО бизнесмен Сергей Полонский. И да, простите, в президенты намерен податься даже барнаульский кот Барсик. Но начнем все же с действующего президента Владимира Путина.



Владимир Путин, 64 года



Президент России Владимир Путин пока не делал каких-либо заявлений по этой теме. Оно и понятно – для основного кандидата подобные высказывания с точки зрения политических технологий совершенно преждевременны. Тем более это совсем не в стиле Путина.



Вопрос об участии в выборах президенту задали на большой пресс-конференции 23 декабря.



Вот что он ответил:

"Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире. И исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моём или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации".



Между тем эксперты ожидают от 2017 года усиления позиционирования фигуры президента. Да и возможного преемника Путина пока не представляли.



Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Имеет высшее юридическое образование, также окончил московскую Высшую школу КГБ №1. После университета стал работать в КГБ, с 1985 по 1990 год работал в ГДР — проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене.



С 1991 года стал работать председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, с 1994 года – первым заместителем председателя правительства города.



В 1996 году занял пост заместителя управляющего делами Президента РФ. Через год он — заместитель руководителя администрации президента, начальник Главного контрольного управления президента. В 1998-м становится первым заместителем руководителя администрации президента РФ. В 1999 году становится председателем Правительства РФ.



В 2000 году избран президентом, пробыл на посту два срока. С 2008 по 2012 год — председатель Правительства РФ и с 2012-го снова президент.



Алексей Навальный, 40 лет



Пожалуй, самый известный оппозиционер России Алексей Навальный еще летом 2016 года заявил, что намерен принять участие в президентских выборах 2018 года. Но тогда у него была "веская причина" остаться за бортом предвыборной гонки. В 2013 году он был осужден условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере — хищении средств КОГУП "Кировлес" на пять лет условно. Именно эта судимость не позволяла ему принять участие в выборах.



В ноябре 2016 года Верховный суд отменил приговор и отправил дело на пересмотр.



В середине декабря Алексей Навальный записал видеообращение к россиянам, где теперь уже официально заявил о своих планах.



"Я отдаю себе отчет в том, как сложно будет противостоять действующей власти с ее фальсификациями и пропагандистской машиной", — сказал он.



По его словам, на выборах обязательно должны быть разные кандидаты с разными политическими убеждениями и программами.



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Алексей Навальный родился 4 июня 1976 года в подмосковном городе Бутынь. Имеет два высших образования. В конце девяностых стал предпринимателем, также работал юристом, советником губернатора Кировской области Никиты Белых и даже ведущим программы "Градостроительные хроники" на радиостанции "Эхо Москвы".



В либеральной политике он с начала двухтысячных. Был в партии "Яблоко", основал антикоррупционное движение "Комитет защиты москвичей", стал учредителем "Фонда поддержки демократических инициатив", был координатором проекта "Политические дебаты", одним из сопредседателей национального движения "Народ".



Кстати, в 2007-м его пути с "Яблоком" разошлись, из партии его исключили.



Он стал известен по всей стране благодаря своему публичному разоблачению сомнительной, по его словам, деятельности крупных компаний: "Роснефть", ВТБ, "Транснефть" и других, а также крупных чиновников. Навальный — автор проектов "РосПил", "РосЯма", "РосВыборы", "РосЖКХ", создатель Фонда борьбы с коррупцией. Участник множества акций протеста оппозиции. Неоднократно задерживался полицией.



В 2013 году участвовал в досрочных выборах мэра Москвы от партии "РПР — Парнас". Тогда он занял второе место с результатом 27,24%.



В 2013 году возглавил незарегистрированную партию "Народный Альянс", которая в 2014 году была переименована в "Партию прогресса". Сейчас он также является ее лидером.



Максим Сурайкин, 38 лет



Максим Сурайкин — лидер партии "Коммунисты России". Эта новая партия считается "спойлером" КПРФ (партией, отнимающей голоса электората). На выборах в Госдуму в 2016 году партия набрала 2,27% голосов россиян. По словам Сурайкина, этот "результат показал, что партии удалось преодолеть определенный этап развития".



На выборах в ГД "Коммунисты России" шли с призывами провести широкую национализацию, вернуть смертную казнь и ввести конституционный запрет на повышение пенсионного возраста.



Кстати, в 2014 году Сурайкин был кандидатом в губернаторы Нижегородской области. Тогда за него проголосовало 2,15% избирателей региона.



Товарищ Сурайкин родился 8 августа 1978 года в Москве. Имеет высшее образование. В политику пришел в конце девяностых. Вступил в КПРФ, а через несколько лет даже ЦК Союза коммунистической молодежи РФ по организационной и кадровой работе. С момента регистрации партии — с 2012 года — председатель ЦК "Коммунисты России".



Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал как-то, что в этой партии "нет ничего коммунистического".



Сергей Полонский



Об амбициях на президентское кресло заявил даже бизнесмен Сергей Полонский.

Он пообещал в случае своего избрания уволить с должностей всех судей, а потом по конкурсу отобрать новых.



Сергей Полонский родился 1 декабря 1972 года в Ленинграде. Имеет высшее образование. С 1994 года занимается строительным бизнесом. В 2004 году создал корпорацию Mirax Group. Компания возвела несколько крупных бизнес-центров и жилых комплексов в Москве.



С 2012-го жил на собственном острове в Камбодже. С 2013 года против него расследуется уголовное по мошенничеству и хищении денежных средств граждан. В 2015-м был депортирован в Россию. Сейчас он находится в СИЗО.



Кот Барсик



Ну и на десерт. О желании принять участие в президентских выборах заявил барнаульский кот Барсик. Не сам кот, конечно, а создатели истории "Кот Барсик".



"Барсик решил побороться за главный государственный пост в стране и готовит соответствующее программное заявление, которое будет озвучено в ближайшее время. В проведении избирательной кампании коту будет помогать команда профессионалов", – сказали "создатели" кота.

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Барсик – это настоящий барнаульский кот. Сначала его фото шутки ради разместили в опрос "Кого бы вы хотели видеть новым сити-менеджером Барнаула?" в конце 2015 года. Пользователи соцсетей шутку оценили — кот набрал большое количество лайков. Он стал героем публикаций и сюжетов местных, федеральных и иностранных СМИ.



После этого от кота было сделано несколько "троллинговых" политических заявлений.



Впрочем, стоит напомнить читателям, что по закону выдвинуть кандидатуру на выборы президента может гражданин РФ старше 35 лет.