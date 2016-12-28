Это для нас, избирателей, выборы — это день голосования. Для политиков и связанных с политикой чиновников работа начинается задолго. В случае с президентскими выборами — даже за год, полтора. Вот уже о подготовке "саней летом" заявил оппозиционер Навальный, лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, находящийся в СИЗО бизнесмен Сергей Полонский. И да, простите, в президенты намерен податься даже барнаульский кот Барсик. Но начнем все же с действующего президента Владимира Путина.
Владимир Путин, 64 года
Президент России Владимир Путин пока не делал каких-либо заявлений по этой теме. Оно и понятно – для основного кандидата подобные высказывания с точки зрения политических технологий совершенно преждевременны. Тем более это совсем не в стиле Путина.
Вопрос об участии в выборах президенту задали на большой пресс-конференции 23 декабря.
Вот что он ответил:
"Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире. И исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моём или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации".
Между тем эксперты ожидают от 2017 года усиления позиционирования фигуры президента. Да и возможного преемника Путина пока не представляли.
Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Имеет высшее юридическое образование, также окончил московскую Высшую школу КГБ №1. После университета стал работать в КГБ, с 1985 по 1990 год работал в ГДР — проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене.
С 1991 года стал работать председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, с 1994 года – первым заместителем председателя правительства города.
В 1996 году занял пост заместителя управляющего делами Президента РФ. Через год он — заместитель руководителя администрации президента, начальник Главного контрольного управления президента. В 1998-м становится первым заместителем руководителя администрации президента РФ. В 1999 году становится председателем Правительства РФ.
В 2000 году избран президентом, пробыл на посту два срока. С 2008 по 2012 год — председатель Правительства РФ и с 2012-го снова президент.
Алексей Навальный, 40 лет
Пожалуй, самый известный оппозиционер России Алексей Навальный еще летом 2016 года заявил, что намерен принять участие в президентских выборах 2018 года. Но тогда у него была "веская причина" остаться за бортом предвыборной гонки. В 2013 году он был осужден условно по делу о мошенничестве в особо крупном размере — хищении средств КОГУП "Кировлес" на пять лет условно. Именно эта судимость не позволяла ему принять участие в выборах.
В ноябре 2016 года Верховный суд отменил приговор и отправил дело на пересмотр.
В середине декабря Алексей Навальный записал видеообращение к россиянам, где теперь уже официально заявил о своих планах.
"Я отдаю себе отчет в том, как сложно будет противостоять действующей власти с ее фальсификациями и пропагандистской машиной", — сказал он.
По его словам, на выборах обязательно должны быть разные кандидаты с разными политическими убеждениями и программами.
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Алексей Навальный родился 4 июня 1976 года в подмосковном городе Бутынь. Имеет два высших образования. В конце девяностых стал предпринимателем, также работал юристом, советником губернатора Кировской области Никиты Белых и даже ведущим программы "Градостроительные хроники" на радиостанции "Эхо Москвы".
В либеральной политике он с начала двухтысячных. Был в партии "Яблоко", основал антикоррупционное движение "Комитет защиты москвичей", стал учредителем "Фонда поддержки демократических инициатив", был координатором проекта "Политические дебаты", одним из сопредседателей национального движения "Народ".
Кстати, в 2007-м его пути с "Яблоком" разошлись, из партии его исключили.
Он стал известен по всей стране благодаря своему публичному разоблачению сомнительной, по его словам, деятельности крупных компаний: "Роснефть", ВТБ, "Транснефть" и других, а также крупных чиновников. Навальный — автор проектов "РосПил", "РосЯма", "РосВыборы", "РосЖКХ", создатель Фонда борьбы с коррупцией. Участник множества акций протеста оппозиции. Неоднократно задерживался полицией.
В 2013 году участвовал в досрочных выборах мэра Москвы от партии "РПР — Парнас". Тогда он занял второе место с результатом 27,24%.
В 2013 году возглавил незарегистрированную партию "Народный Альянс", которая в 2014 году была переименована в "Партию прогресса". Сейчас он также является ее лидером.
Максим Сурайкин, 38 лет
Максим Сурайкин — лидер партии "Коммунисты России". Эта новая партия считается "спойлером" КПРФ (партией, отнимающей голоса электората). На выборах в Госдуму в 2016 году партия набрала 2,27% голосов россиян. По словам Сурайкина, этот "результат показал, что партии удалось преодолеть определенный этап развития".
На выборах в ГД "Коммунисты России" шли с призывами провести широкую национализацию, вернуть смертную казнь и ввести конституционный запрет на повышение пенсионного возраста.
Кстати, в 2014 году Сурайкин был кандидатом в губернаторы Нижегородской области. Тогда за него проголосовало 2,15% избирателей региона.
Товарищ Сурайкин родился 8 августа 1978 года в Москве. Имеет высшее образование. В политику пришел в конце девяностых. Вступил в КПРФ, а через несколько лет даже ЦК Союза коммунистической молодежи РФ по организационной и кадровой работе. С момента регистрации партии — с 2012 года — председатель ЦК "Коммунисты России".
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал как-то, что в этой партии "нет ничего коммунистического".
Сергей Полонский
Об амбициях на президентское кресло заявил даже бизнесмен Сергей Полонский.
Он пообещал в случае своего избрания уволить с должностей всех судей, а потом по конкурсу отобрать новых.
Сергей Полонский родился 1 декабря 1972 года в Ленинграде. Имеет высшее образование. С 1994 года занимается строительным бизнесом. В 2004 году создал корпорацию Mirax Group. Компания возвела несколько крупных бизнес-центров и жилых комплексов в Москве.
С 2012-го жил на собственном острове в Камбодже. С 2013 года против него расследуется уголовное по мошенничеству и хищении денежных средств граждан. В 2015-м был депортирован в Россию. Сейчас он находится в СИЗО.
Кот Барсик
Ну и на десерт. О желании принять участие в президентских выборах заявил барнаульский кот Барсик. Не сам кот, конечно, а создатели истории "Кот Барсик".
"Барсик решил побороться за главный государственный пост в стране и готовит соответствующее программное заявление, которое будет озвучено в ближайшее время. В проведении избирательной кампании коту будет помогать команда профессионалов", – сказали "создатели" кота.
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Барсик – это настоящий барнаульский кот. Сначала его фото шутки ради разместили в опрос "Кого бы вы хотели видеть новым сити-менеджером Барнаула?" в конце 2015 года. Пользователи соцсетей шутку оценили — кот набрал большое количество лайков. Он стал героем публикаций и сюжетов местных, федеральных и иностранных СМИ.
После этого от кота было сделано несколько "троллинговых" политических заявлений.
Впрочем, стоит напомнить читателям, что по закону выдвинуть кандидатуру на выборы президента может гражданин РФ старше 35 лет.
Комментарии
Ничего не понимаю:а судимость Навального по делу Ив Роше несчитова?Вообще,его могут зарегистрировать в кандидаты?