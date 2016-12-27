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Йод и зеленка в аптеках России не будут продаваться по рецепту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правительстве.

При этом один из собеседников агентства подчеркнул, что "это не отменяет ранее принятых решений Роспотребнадзора".

Правительство ранее поручило Роспотребнадзору на 30 дней приостановить продажу непищевых жидкостей, в которых содержание спирта превышает 25%. Данное решение не касается фармацевтических препаратов, парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Агентство отмечает, что вопрос запрета продажи спиртосодержащих жидкостей возник после трагедии в Иркутске, где десятки людей отравились "Концентратом для ванн "Боярышник". По последним данным, 77 человек погибли, еще 123 пострадали.

Глава государства Владимир Путин потребовал ужесточить правила производства и оборота всей продукции, которая содержит спирт, а также продумать повышение акцизов и изменение правил розничной торговли лекарствами на спирту.

Предполагается, что за январь Министерство здравоохранения подготовит перечень медпрепаратов, которые будут отпускаться лишь по рецепту.

ТАСС добавляет, что по рецепту со второго квартала следующего года в аптеках страны будут продавать валокордин. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Александр Хлопонин. Он также ранее заявлял, что в данный момент идет дискуссия о включении в список рецептурных йода, зеленки и других препаратов.