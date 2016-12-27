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Байкерский клуб "Ночные волки" получил новый кремлевский грант в 3,1 миллиона рублей на реализацию проекта "Славянский мир", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на BBC.

В заявке указано, что проект "Славянский мир" предполагает мотоциклетные и автомобильные паломничества, которые направлены на единение братских славянских народов с помощью общественной дипломатии.

Другими обладателями президентских грантов являются Всероссийская организация ветеранов "Боевое братство (3 миллиона на патриотический автопробег от Калининграда до острова Русский), фонд "Согрей добром" (5 миллионов), движение "Бессмертный полк России" (3 миллиона) и Пермская организация "Социатива" (около 9 миллионов).

"Московский комсомолец" добавил, что годом ранее байкерам выделили грант на 9 миллионов рублей для "организации новогодних елок" по мотивам русских народных сказок.

Ранее "Ночным волкам" дали 12 миллионов рублей на создание всероссийского молодежного центра "Патриот" на горе Гасфорта в Севастополе.

Газета пишет, что весной 2015 года Алексей Навальный в своем блоге заявил, что с 2013 года байкеры получили из бюджета гранты на несколько десятков миллионов рублей.

Лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов, известный также как "Хирург", заявил, что ему скрывать нечего, и отметил, что на самом деле денег выделяют недостаточно.