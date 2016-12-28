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Потепление со снегом и метелями ожидается в Алтайском крае в среду, 28 декабря, сообщает региональный Гидрометцентр.
Согласно данным метеорологического ведомства, осадки прогнозируются на большей части территории края. На дорогах ожидается гололедица.
Температура днем -1…-6 градусов, местами до -11 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду с порывами до 18 метров.
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В Барнауле временами снег, метель, на дорогах гололедица. Днем -2…-4 градуса. Ветер юго-восточный, до 13 метров в секунду.
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