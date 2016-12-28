Фото: avito.ru
Коттедж площадью 250 квадратных метров, построенный из кирпича и кедрового бруса, продают в Барнауле за 25 миллионов рублей, говорится в объявлении на сайте Avito.ru.
Дом находится на Змеиногорском тракте на участке в восемь соток. На первом этаже, сделанном из кирпича, находятся прихожая, каминный зал, кухня-гостиная с панорамными окнами, выходящими в сад, хозкомната, два санузла, сауна и теплый гараж.
На второй этаж, выполненный из кедрового бруса, ведут две лестницы. Здесь расположены две спальни с санузлом, холл и кабинет.
Дом создан на свайном фундаменте. Коттедж оборудован центральным встроенным пылесосом, приточной и вытяжной вентиляцией. Территория оборудована системой видеонаблюдения.
Комментарии
Неплохой садовый домик! Только за 25 миллионов можно купить двушку, навсегда забыть про работу и каждый год ездить отдыхать заграницу и при этом не голодать.
ценник явно завышен.
Брус 2-го этажа в нескольких местах треснут, наверное, есть проблемы и с фундаментом...
07:25
Высох так, был влажный.
07:25
Кирпич трескается при плохом фундаменте, дерево нет.