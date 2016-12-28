Фото: ntv.ru
Органы следствия установили человека, который заснял на видео момент взлета и крушения самолета Минобороны Ту-154, передает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.
"Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море", — цитирует издание Светлану Петренко.
Также представитель Следственного комитета рассказала, что помимо этого изъяты записи посадки Ту-154 в аэропорту Сочи, руления судна к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами.
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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, самолет Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря. На борту авиасудна было 92 человека – военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
Самолет Минобороны направлялся в Сирию, но рухнул в акваторию Черного моря недалеко от Сочи. Никто из находившихся на бору не выжил.
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