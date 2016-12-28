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Центральный районный суд Барнаула в среду, 28 декабря, приступает к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Дениса и его жены Татьяны Денисовой.

Как сообщили порталу Amic.ru в суде, заседание назначено на 15:00. Отметим, что по существу дело Денисова рассматриваться не будет. В связи с тем, что ранее избранная мера пресечения в отношении обвиняемых истекает 4 января, вероятно, что в среду вновь будет решаться вопрос о том, где будут содержаться супруги.

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Отметим, что с марта текущего года и до недавнего времени Денисовы находились в СИЗО. Однако 15 декабря адвокаты Татьяны Денисовой сумели добиться изменения меры в отношении нее, и супруга бывшего чиновника отправилась под домашний арест. А вот сам Юрий Денисов остался в СИЗО.

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Экс-заместитель губернатора Алтайского края обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, сопряженном с вымогательством. Сумма незаконного вознаграждения, которую получил чиновник, составляет порядка 2,5 миллионов рублей. Татьяне Денисовой вменяют посредничество при получении ее мужем преступных денег.

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Данное уголовное дело смело можно назвать одним из самых громких за последние годы в Алтайском крае – столь крупные руководители не представали перед правосудием очень давно.