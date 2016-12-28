Недовольная экспортной политикой председатель фракции "Батькивщина" в раде Юлия Тимошенко сравнила украинцев с папуасами. Как пишут РИА Новости,
заявление Тимошенко прозвучало в интервью телеканалу NewsOne.
По мнению политика, Кев мог бы получать гораздо больше средств, если бы экспортировал не сырье, а готовую продукцию.
"Мы, как папуасы, торгуем сырьем, понимаете? Зерном, подсолнухами, кукурузой, рапсом, пшеницей", — сказала Тимошенко. Также она отметила, что Украина ничуть не хуже Италии, но доход последней во много раз больше.
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