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Новый год на Байкале: незабываемое путешествие на удивительное озеро

, ИА "Амител", Татьяна Гладкова
Сколько стоит провести новогодние каникулы на Байкале: на что посмотреть, где жить, как доехать

Фото: skigu.ru

Отдыхать на Байкале зимой – довольно смелое решение. Но туристы все чаще предпочитают проводить новогодние каникулы на берегу легендарного озера. И на то есть причины – Байкал невероятно красив в зимнее время. И те, кто не побоялся рискнуть, запомнят это путешествие как одно из самых грандиозных в своей жизни.

Не знаете, где отдохнуть на новогодних каникулах? Смотрите проект Amic.ru "Зимний отдых".

Расстояние от Барнаула и разница во времени

Озеро Байкал расположено почти в 2000 километрах от Барнаула. На дорогу, при движении без остановок, уйдут минимум сутки. Разница во времени между Байкалом и Барнаулом составляет один час. Если в Барнауле 12 часов дня, значит, на Байкале 13 часов.

Что посмотреть?

Мыс Котельниковский

От мыса Котельниковского начинается один из самых популярных маршрутов на севере Байкала – к горе Черского. Маршрут проходит по реке Куркуле, он знакомит с каскадом водопадов, системой высокогорных озер, ледником, горой Черского. Маршрут рекомендуется только для подготовленных туристов. Гора Черского – это высшая точка Байкальского хребта (2588 м), покорить которую престижно как для горных туристов, так и для опытных альпинистов. Маршрут восхождения – единственный на Северном Байкале. Категория сложности – 2А. Район горы отличается частой изменчивостью погодных условий, что вносит в восхождение дополнительные трудности.

Зимняя рыбалка на Байкале

Фото: realguy.ru

Также одним из самых популярных видов зимних развлечений на Байкале является зимняя рыбалка. В озере водится уникальная для Сибири красная рыба даватчан – реликтовая форма ледниковой эпохи. Также здесь водится таймень, ленок, щука, хариус, сорога, окунь. Слюдяные озера находятся в 25 км от Северобайкальска. Большое Слюдяное озеро в диаметре достигает около двух километров. Сохранилась серпантинная тропа к слюдяным штольням, от которых открывается прекрасная панорама побережья Байкала и мыса Тонкий.

Малочеремшанская пещера

Фото: geocaching.su

Она очень эффектна зимой, когда после сильных штормов при замерзании озера на сводах пещеры образуется наплесковый лед и гирлянды ледяных сосулек, достигающих в отдельные годы высоты до шести-восьми метров. Также туристам могут предложить поездки на ездовых собаках. Гости Байкала могут научиться управлять упряжкой, почувствовав себя виртуозными каюрами.

Природа

Фото: mouzenidis.rs

Природа Байкала — это самая главная достопримечательность озера. Увидеть, как замерзает чистейшая вода и как она превращается в ледяные сверкающие слитки, пожалуй, стоит каждому.

Как добраться?

Добраться до Байкала можно на автомобиле. Придется преодолеть немалое расстояние. Стоимость только одного бензина составит около 10 тысяч рублей. Прибавьте к этой сумме ночевку в гостиницах или придорожных отелях и стоимость питания.

Также из Барнаула можно добраться на автобусе до Красноярска (билет в одну сторону стоит 1923 рубля). Далее придется пересаживаться на другой транспорт, чтобы добраться до Иркутска. Например, можно выбрать самолет. Рейс совершается два раза в неделю. Время полёта до Иркутска – три часа.

Из Барнаула можно попасть в Иркутск на поезде. Прямых рейсов, правда, нет, так что придется добираться с пересадками. Самый оптимальный вариант – через Красноярск. Билет обойдется почти в 3000 рублей, время пребывания в пути – чуть больше суток. Далее придется пересаживаться на поезд Красноярск – Иркутск. Это еще полтора суток в пути и 1500 рублей, если поедете в плацкартном вагоне. Купе обойдется в 2730 рублей.

От Иркутска до озера Байкал всего 70 километров. Добраться до конечного пункта назначения можно на поездах, электричках, автобусах и маршрутных такси.

Где жить?

Стандартный номер в средний сезон на одного туриста начинается примерно от 1200 рублей в сутки.Если вы хотите жить поближе к озеру или вообще предпочитаете апартаменты на самом берегу Байкала, то готовьте как минимум 4000 рублей в сутки с человека.Естественно, чем шикарнее отель и номер, тем дороже проживание. Также цена зависит от сезона.

В какую сумму обойдется отдых на озере Байкал?

Отдых на Байкале начинается где-то от 30 тысяч рублей и до бесконечности. Это зависит от того, на каком транспорте вы будете добираться, в каких отелях жить и какой вид отдыха выберете.

Читайте также в сюжете: Новый год – 2017
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.12.2016 08:56
Filin

Красиво, но уж дюже холодно...

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