Каждый год перед людьми встает вопрос: что дарить родным и близким на Новый год? Прилавки магазинов то и дело пестрят универсальными подарочными наборами, но они уже успели порядком надоесть. А какие еще подарки могут вызвать недовольство или, может, даже раздражение?

Женский взгляд

Новогодние сувениры и декоративные свечи. Удивительно, но именно вся новогодняя символика и популярные "приятные" мелочи занимают первое место в рейтинге бесполезных и нежданных подарков. Девушки говорят, что очередные сувениры, которые им дарят в неограниченных количествах, зачастую просто пылятся на полках или захламляют интерьер, а потому проще всего — убрать их куда-нибудь подальше или и вовсе выкинуть. К тому же, подарки с символикой Нового года подходят лишь для малознакомых людей: ведь души в них особо не вкладывают. Такие сувениры берут лишь тогда, когда искать что-то особенное желания нет, а не "отметиться" будет неприлично.

Дорогие декоративные свечи ставят женщин в тупик еще больше. С одной стороны, красивые фигурки можно поставить на самое видное место в доме. Но с другой стороны, это ведь свечи, а главное их предназначение — гореть. Тогда даже самая красивая фигурка очень быстро станет куском оплывшего воска. В итоге основная участь этих свечей — валяться в какой-нибудь коробке без дела.

Вазочки, подсвечники и другие предметы интерьера. Конечно, девушки любят украшать свое жилье разными красивыми и забавными штуками, но все удовольствие заключается именно в самостоятельном выборе и сочетании этих штучек друг с другом. Поэтому, когда в подарок приносят что-нибудь блестящее и звенящее, но не сочетающееся с общим интерьером, то такая вещь определенно окажется где-нибудь на дальней полке или будет передарена.

Мыльно-гелевые или косметические наборы. Такие подарки будут первыми, что попадется вам на глаза в магазинах перед праздниками в большом количестве. Да еще и будут манить красивой крозинкой, ленточками, бантиками и тому подобное. Однако именно вся эта мишура и бантики первым делом пойдут в мусоропровод, а затем на руках девушек остаются бутылки геля для душа, шампуни, какое-нибудь мыло и непонятный крем. Но у девушки подобного добра и так в достаточном количестве. К тому же, средства личной гигены подбираются индивидуально, а посему многие девушки давно нашли пенки и шампуни, которые им идеально подходят. То же касается и косметики.

Плюшевые игрушки. Эти подарки давно уже набили аскомину. Не всегда порадуют девушку даже hand-made игрушки, что уж говорить о бесконечных утках, зайчиках и мишках, которые продают почти на каждом углу?! Поэтому дарить такие вещи можно исключительно в определенных случаях: если она имеет особую важность, изображает любимый образ или персонажа того, кому вы ее дарите; или если она идеально вписывается в коллекцию мишек-зверушек возлюбленной.

Мужской взгляд

Большинство мужчин утверждает, что им практически все равно, какие подарки им вручат на Новый год. Ведь, как известно, главное тут — внимание. К тому же они крайне не любят все неудобства, связанные с праздниками: придумать, что купить, найти время на покупку, тратить деньги. Уж лучше просто подарить открытку и устно поздравить. Но еще хуже, когда какой-нибудь человек преодолел все эти трудности, а в итоге подарил что-нибудь ненужное. Например,

мужскую косметику. Конечно, ежегодно увеличивается количество мужчин, которые ухаживают за собой. Но большинство по-прежнему используют только средства после бритья и антиперсперанты. Причем после многих лет методом проб и ошибок они нашли подходящее средство и едва ли его поменяют.

Предметы одежды. Носки, галстуки и белье для мужчин стали самым ненавистным подарком. Для этого существует несколько причин. Во-первых, данные вещи дарят чаще всего, поэтому только представьте, сколько пар носков, маек и трусов получает мужчина перед Новым годом. А во-вторых, это ведь подарок, поэтому он, как любой другой, он тоже должен нравится. В-третьих, и в последних, что будет, если не подошел размер, цвет или просто не нравится фактура?

Сувениры и аксессуары для автомобиля. Пожалуй, это тоже является одним из самых неудачных вариантов подарка, поскольку автолюбители — народ суровый и в том, что касается средства передвижения, порой бывает необуздан. Например, девушке кажется, что песик-башкотряс (или символ нового года — лошадь) будет здорово смотреться в автомобиле парня, но в действительности мужчина захочет лишь оторвать игрушке голову. Поэтому лучше предварительно узнать, какой автоподарок действительно необходим мужчине.

Некоторые, конечно, захотят подарить мужчине новогодний сувенир, но они считают их ненужным хламом, который засоряет жилище и ставит под сомнение их мужественность. Помните, что здесь главное — внимание. Но перебарщивать и дарить что-то неподходящее, вроде шарфа ЦСКА фанату "Спартака", тоже не стоит. И обязательно нужно отказаться от идеи купить такой подарок, который не нужен мужчине, а вот девушке бы очень сгодился.

материал переопубликован из проекта Новый год-2016