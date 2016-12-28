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Голливудская актриса Керри Фишер, которая известна по роли принцессы Леи в киносаге "Звездные войны", скончалась в возрасте 60 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Hollywood Reporter.

Издание, ссылаясь на представителя семьи Саймона Холса, отмечает, что смерть актрисы подтвердила ее дочь Билли Лоерд. Уточняется, что Фишер не стало в 8:55 (19:55 по московскому времени).

"Ее любил весь мир, и ее будет очень сильно не хватать. Вся наша семья благодарит вас за ваши молитвы", – отметил Холс от имени дочери актрисы.

Агентство добавляет, что ранее появилась информация о том, что актрису подключили к аппарату искусственного дыхания.

60-летняя актриса перенесла сердечный приступ на борту самолета, летевшего в Лос-Анджелес из Лондона. Фишер госпитализировали в критическом состоянии, как только самолет совершил посадку.

Позже ее брат Тодд Фишер рассказал, что актриса "вышла из критического состояния" и ее состояние стабилизировалось.