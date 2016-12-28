Фото: airportspotting.com

Эксперты расшифровали запись с черного ящика, который находился на борту разбившегося Ту-154 Минобороны РФ. Об этом сообщает Life со ссылкой на близкий к следствию источник.

Он отметил, что пленка, которая фиксировала переговоры в кабине, оказалась не повреждена.

Также источник добавил, что разговор экипажа прерывается на восклицании одного из пилотов: "Закрылки, с...! Командир, падаем!"

Собеседник издания отметил, что второй самописец лайнера, параметрический, еще пока не доставили в Центральный научно-исследовательский институт ВВС. Неизвестно, когда начнется его расшифровка.

Вице-президент Федерации любителей авиации, заслуженный лётчик-испытатель СССР Виктор Заболотский объяснил изданию, что в случае, если у самолёта возникают проблемы с закрылками, он может стать неуправляемым.

По его словам, если подъемная сила у одного крыла большая, а у второго маленькая, то воздушное судно будет переворачивать. "Если закрылки не убираются или убираются неравномерно, тогда возникают очень мощные кренящие моменты и управлять самолётом очень тяжело", – цитирует издание собеседника.

Подчеркивается, что расследование авиакатастрофы продолжается и все версии на данный момент являются предположительными.

Напомним, самолет Ту-154 с 92 людьми на борту разбился в воскресенье, 25 декабря, под Сочи. В крушении не выжил никто.