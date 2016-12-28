Фото: svopi.ru
На дорогах Барнаула образовались семибалльные заторы утром в среду, 28 декабря. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Пробки наблюдаются на пересечениях Строителей с Ленинским и Красноармейским проспектами, на перекрестке улиц Малахова – Власихинская, на пересечении Павловского тракта с улицей Попова и последней с проспектом Космонавтов. Также заторы наблюдаются на отдельных участках улицы Советской Армии, Челюскинцев и Павловского тракта.
Ситуацию на дороге осложняют четыре аварии, которые произошли на улице Антона Петрова, Павловском тракте, проспекте Ленина, улице Советской Армии и улице Аванесова.
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