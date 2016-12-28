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Следователи допросили человека, который снял на видео взлет, а также крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ, сообщает "Российская газета" со ссылкой на СК РФ.

Отмечается, что следователи провели поквартирный и подомовой обход в районе предполагаемого места ЧП. Они опросили очевидцев, среди которых оказался человек с записью произошедшего. Видео изъяли для дальнейшего изучения, также в распоряжении представителей СК РФ появились кадры посадки Ту-154 в сочинском аэропорту (самолет выполнял там дозаправку перед полетом в Сирию). Уточняется, что следователи не обнародовали данные ролики.

Газета напоминает, что за вторник, 27 декабря, из воды в радиусе места катастрофы подняли фрагменты фюзеляжа, двигателя и бортовой самописец. Специалисты уже расшифровали черный ящик, отметили СМИ, добавив, что в конце записи пилот сообщал о проблемах с закрылками.

Напомним, Ту-154 разбился в Черном море через несколько минут после взлета из аэропорта Сочи. На борту летевшего в Сирию воздушного судна находились 92 человека. Выживших в авиакатастрофе нет.