Фото: vk.com/barneos22
Полиция в Барнауле начала проверку по факту столкновения маршрутного автобуса со световой опорой на улице Юрина.
Напомним, ДТП произошло накануне рядом с кардиоцентром. Как указывают в ГУ МВД по Алтайскому краю, предварительно установлено, что в районе дома №180 водитель 1979 года рождения, управляя автобусом "Хундай Каунти" маршрута № 58, не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП.
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В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.
Комментарии
54 был, я мимо ехал.
к тому же 58 с кольца по Малахова идет
Не понятно, что собралась проверять полиция? Вина водителя 100%.