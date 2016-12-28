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Полиция начала проверку после столкновения маршрутки со столбом в Барнауле

, ИА "Амител"
Полиция выясняет обстоятельства инцидента

Фото: vk.com/barneos22

Полиция в Барнауле начала проверку по факту столкновения маршрутного автобуса со световой опорой на улице Юрина.

Напомним, ДТП произошло накануне рядом с кардиоцентром. Как указывают в ГУ МВД по Алтайскому краю, предварительно установлено, что в районе дома №180 водитель 1979 года рождения, управляя автобусом "Хундай Каунти" маршрута № 58, не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП.

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В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.12.2016 09:47
- гость -

54 был, я мимо ехал.

0  0
28.12.2016 09:49
- гость -

к тому же 58 с кольца по Малахова идет

0  0
28.12.2016 09:52
- гость -

Не понятно, что собралась проверять полиция? Вина водителя 100%.

0  0
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