Фото: vk.com/barneos22
Полиция в Барнауле начала проверку по факту столкновения маршрутного автобуса со световой опорой на улице Юрина.
Напомним, ДТП произошло накануне рядом с кардиоцентром. Как указывают в ГУ МВД по Алтайскому краю, предварительно установлено, что в районе дома №180 водитель 1979 года рождения, управляя автобусом "Хундай Каунти" маршрута № 58, не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП.
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В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.
Комментарии
54 был, я мимо ехал.
к тому же 58 с кольца по Малахова идет
Не понятно, что собралась проверять полиция? Вина водителя 100%.
- гость - 28 декабря 2016 г. 09:49 Но до кольца 58-й по Юрина идёт.
столб дорогу перебегал? скандалы, интриги, расследования)
до столба решили докопаться
09:47
С электриками нужно разобраться, не ТАМ столб закопали, негодяи!
Нищеброду на ниссане тоже бы к электрику заехать и лампочку поменять в противотуманке.
проезжали вчера мимо, столб наклонился на провода, хоть не рухнул... фонари не горели от кардиоцентра до Докучаева. троллейбусы остановились...коллапс.
хороший был столб