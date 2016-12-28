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Новости

60-метровый обломок нашли на месте крушения Ту-154 в Черном море

, ИА "Амител"
Кроме большого обломка нашли еще два фрагмента: один пятиметровый, другой – два на три метра

Фото: on-planet.ru

Скопление обломков самолета Ту-154 Минобороны РФ, который разбился в Черном море, нашли на месте крушения лайнера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что размер одного из обломков составляет свыше 60 метров в длину, еще один – пять метров, а другой размером два на три метра. Все они находились на расстоянии 4,5 километра от берега, на глубине порядка 20 метров.

При этом на сайте ПАО "Туполев" сказано, что длина самолета Ту-154 равна 47,9 метра, добавляет агентство.

Также в силовых структурах отметили, что на месте крушения воздушного судна нашли систему опознавания "свой-чужой". На данный момент ее не подняли на поверхность.

Напомним, самолет Ту-154 разбился в Черном море в воскресенье, 25 декабря. На его борту находились 92 человека – журналисты, военные и музыканты. Все они погибли в авиакатастрофе. Они летели на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить военных с наступающим Новым годом.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.12.2016 09:41
603

почему столько "фрагментов", если самолет упал с совсем небольшой высоты, да еще и в воду?

0  0
28.12.2016 09:44
ви

спрыгни в бассейне хотябы с трехметровой вышли плашмя, поймешь

0  0
28.12.2016 09:50
- гость -

603 28 декабря 2016 г. 09:41

Машины на 60 км.ч разматываются. А тут самолет, на гораздо бОльшей скорости... Правильно, шмякнись пузом об воду в бассейне.

0  0
28.12.2016 09:52
- гость -

А почему обломок нашли больше самого самолета? Похоже нашли что то другое.

0  0
28.12.2016 09:54
Anarchy

Все бы ничего, но длина тушки 48 метров

0  0
28.12.2016 09:55
- гость -

Теперь про каждый новый обломок новость будет?

0  0
28.12.2016 09:55
Anarchy

146%!!!

0  0
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