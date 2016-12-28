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Скопление обломков самолета Ту-154 Минобороны РФ, который разбился в Черном море, нашли на месте крушения лайнера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что размер одного из обломков составляет свыше 60 метров в длину, еще один – пять метров, а другой размером два на три метра. Все они находились на расстоянии 4,5 километра от берега, на глубине порядка 20 метров.

При этом на сайте ПАО "Туполев" сказано, что длина самолета Ту-154 равна 47,9 метра, добавляет агентство.

Также в силовых структурах отметили, что на месте крушения воздушного судна нашли систему опознавания "свой-чужой". На данный момент ее не подняли на поверхность.

Напомним, самолет Ту-154 разбился в Черном море в воскресенье, 25 декабря. На его борту находились 92 человека – журналисты, военные и музыканты. Все они погибли в авиакатастрофе. Они летели на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить военных с наступающим Новым годом.