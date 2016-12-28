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Администрация Барнаула рассказала, как будет работать общественный транспорт в предновогодние дни и праздники.

Так, по данным мэрии, 30 и 31 декабря транспорт в краевой столице будет курсировать в штатном режиме, а поздние вечерние рейсы будут выполняться согласно расписанию буднего и выходного дней.

А вот в новогодние и рождественские праздники число единиц подвижного состава, выходящего на городские маршруты, сократится.

В частности, общественный электрический транспорт с 1 по 8 января будет работать по специальному расписанию с сокращением планового количества выходов. При этом ранние утренние и поздние вечерние рейсы трамваев и троллейбусов будут выполняться по расписанию выходного дня в полном объеме.

Автобусы 1 и 2 января будут курсировать с сокращением утренних рейсов и планового количества выходов на 50%. С 3 по 8 января автобусы будут ходить по расписанию выходного дня.

Также в мэрии подчеркивают, что в рождественскую ночь, с 6 на 7 января, для барнаульцев обеспечат бесплатную доставку с ночной церковной службы от Покровского кафедрального собора, от Свято-Никольской церкви и Александро-Невского собора.