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Фонд "Справедливая помощь", основанный Елизаветой Глинкой, которая погибла в катастрофе Ту-154 в Сочи, продолжит свою деятельность, пишет "Интерфакс".

"Доктор Лиза! Мы помним все твои наставления. Мы не подведем. Пока есть те, кому нужна твоя помощь, пока есть те, кто хочет помочь тебе, мы будем работать", – цитирует агентство заявление, которое опубликовали на сайте фонда вечером во вторник, 27 декабря.

ТАСС добавляет, что "Справедливую помощь" создала в 2007 году врач паллиативной медицины Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза. Основной задачей фонда является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, лишившимся жилья и средств к существованию.

Напомним, что самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился через несколько минут после вылета из Сочи. На его борту находились 92 человека – военные, журналисты, музыканты и доктор Лиза. Лайнер летел в Сирию. Выживших в авиакатастрофе нет.