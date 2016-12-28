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Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Потапов назван приоритетным кандидатом на должность нового генерального директора "Уралвагонзавода", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Издание отмечает, что Потапов характеризуется как системный управленец и антикризисный менеджер. Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% акций "Уралвагонзавода" передаются госкорпорации "Ростех".
"Уралвагонзавод" является крупнейшим российским предприятием танкового машиностроения. Кроме того, УВЗ профилируется на разработке и изготовлении различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек и цистерн.
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