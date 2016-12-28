Фото: argumenti.ru

Божена Рынска поспешно собрала вещи из своей московской квартиры и уехала на машине в неизвестном направлении. Таким образом она отреагировала на увиденные снимки журналистов, которые погибли при крушении Ту-154, пишет портал "Царьград" со ссылкой на соседей светского обозревателя.

Ранее в интернете опубликовали запись, на которой активисты наклеивали фото на обратную сторону балкона квартиры журналистки. В кадр попала также и хозяйка квартиры, которая пыталась забросать активистов содержимым кошачьего лотка.

На своей странице в Facebook Рынска назвала инцидент "травлей инакомыслящих".

Напомним, она оказалась в центре скандала после того, как поглумилась над смертью журналистов телеканала НТВ, которые находились на борту рухнувшего в Черное море самолета. В интернете набирает голоса петиция с требованием лишить Рынску гражданства. На данный момент ее подписали уже свыше 148 тысяч человек.

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Также прокуратура начала проверку высказываний светского обозревателя.