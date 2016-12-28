Фото: argumenti.ru
Божена Рынска поспешно собрала вещи из своей московской квартиры и уехала на машине в неизвестном направлении. Таким образом она отреагировала на увиденные снимки журналистов, которые погибли при крушении Ту-154, пишет портал "Царьград" со ссылкой на соседей светского обозревателя.
Ранее в интернете опубликовали запись, на которой активисты наклеивали фото на обратную сторону балкона квартиры журналистки. В кадр попала также и хозяйка квартиры, которая пыталась забросать активистов содержимым кошачьего лотка.
На своей странице в Facebook Рынска назвала инцидент "травлей инакомыслящих".
Напомним, она оказалась в центре скандала после того, как поглумилась над смертью журналистов телеканала НТВ, которые находились на борту рухнувшего в Черное море самолета. В интернете набирает голоса петиция с требованием лишить Рынску гражданства. На данный момент ее подписали уже свыше 148 тысяч человек.
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Также прокуратура начала проверку высказываний светского обозревателя.
Комментарии
Травление тараканов тоже можно отнести к "травлению инакомыслящих".
в чём она виновата?
она не инакомыслящая в смысле "диссидент". она инаковещающая в смысле бреда ею исторгаемого и её поведения.
хватит про неё. надо тупо вычеркнуть её из новостной ленты.
она хотела резонанса, получила. Чем недовольна? Для чего провокациями занималась, если от травли не может защититься? Да так, дура обычная
28.12.2016 11:41 - гость - с добрым утром! Проспался после пятничного корпората , родной?