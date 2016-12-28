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Новости

Соседи сообщили, что Божена Рынска покинула свою квартиру в Москве

, ИА "Амител"
Так Рынска отреагировала на наклеенные на балкон снимки погибших журналистов

Фото: argumenti.ru

Божена Рынска поспешно собрала вещи из своей московской квартиры и уехала на машине в неизвестном направлении. Таким образом она отреагировала на увиденные снимки журналистов, которые погибли при крушении Ту-154, пишет портал "Царьград" со ссылкой на соседей светского обозревателя.

Ранее в интернете опубликовали запись, на которой активисты наклеивали фото на обратную сторону балкона квартиры журналистки. В кадр попала также и хозяйка квартиры, которая пыталась забросать активистов содержимым кошачьего лотка.

На своей странице в Facebook Рынска назвала инцидент "травлей инакомыслящих".

Напомним, она оказалась в центре скандала после того, как поглумилась над смертью журналистов телеканала НТВ, которые находились на борту рухнувшего в Черное море самолета. В интернете набирает голоса петиция с требованием лишить Рынску гражданства. На данный момент ее подписали уже свыше 148 тысяч человек.

Читайте также: Петицию с требованием лишить Рынску гражданства подписали 64 тысячи человек

Также прокуратура начала проверку высказываний светского обозревателя.

Читайте также в сюжете: Крушение самолета Минобороны
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.12.2016 11:28
Андрей

Травление тараканов тоже можно отнести к "травлению инакомыслящих".

0  0
28.12.2016 11:41
- гость -

в чём она виновата?

0  0
28.12.2016 11:41
дэд марос

она не инакомыслящая в смысле "диссидент". она инаковещающая в смысле бреда ею исторгаемого и её поведения.

хватит про неё. надо тупо вычеркнуть её из новостной ленты.

0  0
28.12.2016 11:57
mx665

она хотела резонанса, получила. Чем недовольна? Для чего провокациями занималась, если от травли не может защититься? Да так, дура обычная

0  0
28.12.2016 11:59
- гость -

28.12.2016 11:41 - гость - с добрым утром! Проспался после пятничного корпората , родной?

0  0
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