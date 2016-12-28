Американская актриса, известная по роли принцессы Леи в "Звездных войнах", Кэрри Фишер скончалась в возрасте 60 лет. Известно, что 24 декабря она попала в больницу с сердечным приступом после перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Позже было объявлено, что ее состояние оценивалось как стабильное, она находилась в палате интенсивной терапии, под аппаратом искусственной вентиляции легких. Однако 27 декабря стало известно, что Фишер скончалась в медицинском центре Рональда Рейгана. Вспоминаем, какими ролями запомнилась актриса.

Кэрри Фишер родилась в знаменитом калифорнийском городе Беверли-Хиллз. Ее отец Эдди Фишер был эстрадным певцом, а мать Мэри Фрэнсис – актрисой, известной под псевдонимом Дебби Рейнольдс. С детства Кэрри хотела пойти по стопам матери и стать актрисой. С 12 лет девочка регулярно находилась за кулисами спектаклей с участием матери.

Впервые Фишер вышла на сцену в 17 лет в музыкальной пьесе "Ирэн", в которой одну из главных ролей играла ее мать.

В кино Кэрри Фишер дебютировала в 1975 году в комедии "Шампунь", в которой ей досталась эпизодическая роль девушки Лорны. В компании с ней играли, на минуточку, такие звезды Голливуда, как Уоррен Битти и Голди Хоун. Именно небольшое появление в "Шампуне" позволило заметить молодую актрису Джорджу Лукасу, который позвал ее на роль принцессы Леи Органа в четвертом эпизоде "Звездных войн. Новая надежда". Именно эта роль сделала из Фишер мировую звезду. В нее были влюблены миллионы фанатов по всему миру, ее фото украшали обложки журналов. Дальше последовало участие в продолжении "Звездных войн" — "Империя наносит ответный удар" и "Возвращение джедая". Между этими эпизодами она принимала участие в мюзикле "Братья Блюз" и романтической комедии "Под радугой".

Затем были знаковые роли в комедии "Гарбо рассказывает", фильме "Предместье" с Томом Хэнксом и музыкальной комедии "Когда Гарри встретил Салли". Также было много небольших ролей в комедии "Человек в одном красном ботинке", мелодраме "Ханна и её сёстры", криминальном боевике "Полиция нравов Голливуда", детективе "Свидание со смертью" и многих других фильмах.

В ее фильмографии около 90 фильмов. Впрочем, для мирового кино она навсегда останется принцессой Леей. Кэрри Фишер появилась в одной из главных ролей в седьмом эпизоде "Звездных войн" "Пробуждение силы", который вышел на экраны в декабре 2015 года. Она должна была стать важной частью новой трилогии. Известно, что Фишер успела сняться в восьмом эпизоде. Теперь студия Disney будет ломать голову, как поступить с персонажем Леи. В недавнем спин-оффе культовой саги "Изгой-один" нарисованная на компьютере Лея появляется на несколько секунд. Именно этот образ зрители увидели в 1977 году, когда в кинотеатрах вышел четвертый эпизод "Новая надежда".

Кроме того, Кэрри Фишер зарекомендовала себя как писательница. В 1987 году вышла ее автобиографическая книга "Открытки с края бездны", в которой в литературной форме она рассказала о сложных взаимоотношениях со своей матерью. Через три года, основываясь на своих отношениях с единственным официальным мужем Полом Саймоном, она написала роман "Розовый капитулятор". Фишер стала автором нескольких романов, которые пользовались огромной популярностью.