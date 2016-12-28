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Десятилетнего мальчика нашли убитым в московской квартире на Ломоносовском проспекте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по столице.

Ведомство отмечает, что тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли вечером во вторник, 27 декабря.

В сообщении сказано, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего.

Отмечается, что сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и лица, которые причастны к его совершению.

РЕН ТВ добавляет, что подозреваемым в совершении убийства является брат погибшего. Телеканал передает, что у него с матерью произошел конфликт, а младший ребенок решил вступиться за женщину. Тогда подросток задушил брата пакетом, а затем скрылся. Всего в семье было три ребенка.