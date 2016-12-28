Фото: rostovgazeta.ru
Десятилетнего мальчика нашли убитым в московской квартире на Ломоносовском проспекте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по столице.
Ведомство отмечает, что тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли вечером во вторник, 27 декабря.
В сообщении сказано, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего.
Отмечается, что сейчас устанавливаются обстоятельства преступления и лица, которые причастны к его совершению.
РЕН ТВ добавляет, что подозреваемым в совершении убийства является брат погибшего. Телеканал передает, что у него с матерью произошел конфликт, а младший ребенок решил вступиться за женщину. Тогда подросток задушил брата пакетом, а затем скрылся. Всего в семье было три ребенка.
Комментарии
Если брату меньше 14, то его не привлекут к уголовной ответственности
с матерью произошел конфликт, а младший ребенок решил вступиться за женщину
А где была мать, когда ребенка душили?
Есть же новости Свежие! Глава российского антидопингового агентства признала правоту Родченкова и подтвердила все его публикации на эту тему! Но сказала что партия и правительство ничего не знали!
Ошибка вышла - не туда написал...