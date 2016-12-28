В 2016 году в России вступило в силу много новых законов и поправок к уже действующим правилам. Некоторые из них вызвали широкую общественную дискуссию. Также этот год запомнился сразу несколькими резонансными событиями. Вспоминаем, что обсуждали россияне в 2016 году.

"Пакет Яровой"

В конце июня еще прошлый состав Госдумы принял самый резонансный законопроект последних лет. Так называемый "пакет Яровой" состоит из двух законов. Его авторами стали председатель комитета по безопасности Ирина Яровая и председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озеров из "Единой России". Уже в июле его подписал президент РФ Владимир Путин, несмотря на многочисленные митинги и протесты.

Антитеррористический пакет законов предусматривает пожизненное заключение за международный терроризм, уголовную ответственность за терроризм с 14 лет, наказание за несообщение о преступлении террористического характера. Поправками вводится новый состав преступления — международный террористический акт. Международным предлагается признать теракт, произошедший за пределами России и подвергший опасности жизнь и здоровье граждан страны. За него предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет либо в виде пожизненного заключения.

Кроме того, если гражданин узнал о подготовке захвата заложников, вооруженного мятежа или теракта, но не сообщил об этом правоохранительным органам, это может обернуться для него принудительными работами или лишением свободы до трех лет.

Второй закон обязывает операторов связи, мессенджеры и соцсети хранить все разговоры, переписки и файлы пользователей до полугода, а информацию о фактах приёма и передачи сообщений и звонков — до трех лет.

Интернет-общественность и игроки рынка мобильной связи не поддержали принятие "пакета Яровой". Соблюдение требуемых норм в "Мегафоне" оценили минимум в 1,4 трлн рублей. МТС оценила весь свой трафик в 5–6 млн терабайт, но стоимость структуры для хранения всех данных в течение 12 часов – в 3 млрд рублей. При этом годовая выручка "Мегафона" в 2015 году составила 308 млрд рублей, МТС – 391 млрд рублей, а "Вымпелкома" – 278 млрд рублей. Впрочем, спустя полгода после принятия закона шумиха поутихла, а стоимость услуг связи, несмотря на громкие заявления участников рынка, так и не выросла. Фактически закон просто не исполняется.

"Ну чего, как вы поплавали?"

Один из самых главных скандалов произошел с участием уже бывшего уполномоченного по правам ребенка в России Павла Астахова. В июне 2016 года после трагедии на Сямозере в Карелии, где погибли 14 детей, во время встречи с выжившими девочками Астахов спросил у них: "Ну что, как вы поплавали?" Девочки не смогли ответить, но едва сдержали слезы. Тогда женщина, находившаяся рядом в палате, сказала: "Слава богу, что живы".

Уполномоченный по правам ребенка моментально стал мишенью для журналистов и общественности. Сам Астахов же утверждал, что подобный вопрос был вызван банальным желанием просто поговорить с детьми. Якобы фраза была вырвана из контекста.

24 июня активист партии "Яблоко" Егор Решетов разместил в интернете петицию с требованием отставки омбудсмена. В течение пяти дней ее подписали около 150 тысяч человек, включая общественных деятелей Елизавету Глинку, Ольгу Романову. 9 сентября 2016 года указом президента РФ Павел Астахов был освобождён от должности уполномоченного по правам ребёнка по собственному желанию. На его место пришла работать глава пензенского исполкома ОНФ Анна Кузнецова.

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли

Бракоразводный процесс двух голливудских звезд – Брэда Питта и Анджелины Джоли – стал одним из самых обсуждаемых событий года. Одна из версий развода "самой идеальной пары" Голливуда – роман главы семейства с французской актрисой Марион Котийяр, с которой Брэд Питт снимался в фильме "Союзники" Роберта Земекиса.

Якобы это вызвало многочисленные конфликты дома из-за ревности Джоли. Впрочем, правды, почему актеры, которые познакомились и влюбились на съемках ленты "Мистер и миссис Смит", решили расстаться после 12 лет отношений, так никто и не узнает.

Известно, что сейчас пара делит многочисленных детей. Так, актер должен минимум один раз в неделю проходить тест на алкоголь и наркотики. Что касается кино, то на фоне скандала новая работа Питта "Союзники" весьма скромно прошла в мировом прокате. Отчасти это произошло из-за того, что актер не стал участвовать в рекламных акциях по продвижению фильма. Да и Джоли фактически перестала появляться на публике.

Выборы президента в США

Одним из важнейших событий в мире 2016 года стали президентские выборы в США, прошедшие в ноябре. От демократов на этот пост претендовала бывшая первая леди, а также экс-госсекретарь страны Хиллари Клинтон, а от республиканцев – одиозный политик и бизнесмен Дональд Трамп. Последний в ходе своей избирательной кампании шокировал общественность несколькими противоречивыми лозунгами, включая выдворение из страны всех эмигрантов, а также легализацию марихуаны. Также Дональд Трамп неоднократно высказывался за нормализацию отношений с Россией и отмену санкций. Несмотря на то, что изначально фаворитом на президентский пост являлась Хиллари Клинтон, победу на выборах неожиданно одержал именно кандидат от республиканцев. В свою должность Дональд Трамп вступит в январе 2017 года.

Сирия

2016 год прошел под знаком операции Воздушно-космических сил (ВКС) России против международных террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ и ряде стран мира) на территории Сирии. Вооруженное противостояние продолжается в этой стране с марта 2011 года. В результате, по разным данным, погибли до полумиллиона человек. Россия с 30 сентября 2015 года по просьбе президента САР Башара Асада об оказании военной помощи начала наносить авиационные удары по объектам террористов в Сирии. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. Однако российские военные базы все равно были оставлены на территории этой страны, где идет гражданская война.

Наша страна продолжает участвовать в специальных операциях, а также поставлять сирийской армии оружие. Известно, что по итогам 2016 года содержание группировки в Хмеймиме и Тартусе, а также маневры "Адмирала Кузнецова" на Ближнем Востоке должны обойтись нашей стране примерно в 120-130 миллиардов рублей.

"Боярышник"

Концентрат для ванн "Боярышник" в 2016 году унес в могилу не меньше человек, чем террористы. В период с 17 по 26 декабря в Приангарье концентратом для ванн "Боярышник" отравились более 120 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержано порядка двух десятков человек. Жертвами отравления стали около 80 человек. В связи с этим в Приангарье был введен режим чрезвычайной ситуации.

В результате ЧП в Иркутской области Роспотребнадзор ввел запрет на продажу спиртосодержащей продукции на территории России. Запрет действует в течение 30 дней и распространяется на непищевую продукцию, кроме парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Перевод часов

В Алтайском крае одним из главных событий года стал перевод стрелок на час вперед. Наш регион в марте 2016 года стал жить с Москвой с разницей в четыре часа. Правда, сначала краевые власти спросили мнение самих жителей, приняли необходимые законы на местном уровне, потом в Госдуме. Как итог — летом темнеть стало не в восемь вечера, но зато зимой нас лишили лишнего часа сна.