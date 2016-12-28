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Новогодние церемонии проводят в ЗАГСе для барнаульских молодоженов. Фото

, ИА "Амител"
Создающих семьи горожан поздравляет Дед Мороз, вручая новобрачным мандарины

Фото: barnaul.org

Новогодние церемонии проводят для новобрачных в отделе ЗАГС по Центральному району, сообщили в пресс-центре городской администрации.

"Молодоженов, решивших связать себя узами Гименея в конце декабря, поздравляет Дед Мороз, вручая парам ароматный атрибут зимних праздников – мандарины", – отмечают в мэрии.

Всего с начала года в Центральном районе краевой столицы было зарегистрировано 850 семейных пар.

В 2017 году предварительно записаться на регистрацию брака можно с 17 января.

Читайте также в сюжете: Новый год – 2017

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Комментарии

28.12.2016 12:31
Ъ

Молодые и красивые. Счастья вам!

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