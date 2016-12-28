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Новогодние церемонии проводят для новобрачных в отделе ЗАГС по Центральному району, сообщили в пресс-центре городской администрации.
"Молодоженов, решивших связать себя узами Гименея в конце декабря, поздравляет Дед Мороз, вручая парам ароматный атрибут зимних праздников – мандарины", – отмечают в мэрии.
Всего с начала года в Центральном районе краевой столицы было зарегистрировано 850 семейных пар.
В 2017 году предварительно записаться на регистрацию брака можно с 17 января.
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