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Расписание поездов изменит компания "Алтай-Пригород" в новогодние дни — привычный распорядок курсирования будет возвращен 9 января.

Так, 31 декабря отменят поезд Барнаул — Заринская. 1 января не будут ходить поезда Озерки — Барнаул (отправление в 5 часов 33 минуты), Усть-Тальменская — Барнаул (6 часов 57 минут), Барнаул — Красный Боец (6 часов 21 минута), Красный Боец — Барнаул (10 часов 5 минут), Барнаул — Тягун (отправление в 7 часов), Тягун — Барнаул (12 часов 31 минута), Аламбай — Барнаул (3 часа 27 минут), Барнаул — Ребриха (отправление из Барнаула в 9 часов 4 минуты), Ребриха — Барнаул (отправление в 13 часов 38 минут) и Заринская — Барнаул (в 14 часов 43 минуты).

Также с 1 по 8 января отменены поезда Озерки — Барнаул (отправление в 4 минуты 31 минуту), Депо — Барнаул (в 7 часов 1 минуту) и Барнаул — Красный Боец (в 18 часов 36 минут).

2 января отменяется поезд Сузун — Барнаул (отправление в 4 часа 1 минуту), но будет ходить поезд Озерки — Барнаул (отправление в 5 часов 33 минуты).

3 января назначат поезда Барнаул — Ребриха (отправление в 9 часов 4 минуты) и Ребриха — Барнаул (отправление в 13 часов 38 минут).

В "Алтай-Пригороде" добавляют, что расписание остальных пригородных поездов не меняется.

Информацию обо всех изменениях в расписании можно получить во всех пригородных кассах или по телефонам: (3852) 29-21-68 и 29-25-67.