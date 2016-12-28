Фото: kazanreporter.ru
В администрации американского президента Барака Обамы завершают работу над ответными мерами против России из-за хакерских атак во время предвыборной кампании в Штатах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Washington Post и неназванные официальные лица.
Издание отмечает, что администрация действующего президента близка к объявлению о серии мер, которые нацелены на то, чтобы наказать РФ за вмешательство в президентские выборы 2016 года. "Речь, в частности, идет об экономических санкциях и дипломатических мерах", – цитирует издание источник.
Кроме этого, уточняет газета, речь пойдет и об ответных кибероперациях против России.
The Washington Post отмечает, что Вашингтон, предположительно, объявит о "публичной", незасекреченной части санкций на текущей неделе.
Агентство напоминает, что власти Штатов обвиняли хакеров из России в серии кибератак, целью которых, по мнению Вашингтона, было влияние на президентские выборы.
Москва обвинения в этом отвергает. Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не видит убедительных доказательств того, что атаки действительно провели хакеры из РФ.
Комментарии
На сколько? До инаугурации Трампа?)
администрация действующего президента близка к объявлению о серии мер, которые нацелены на то, чтобы наказать РФ за вмешательство в президентские выборы 2016 года.
для них Россия что девочка непутёвая, чтоб ее наказывать, долбоящеры редкостные