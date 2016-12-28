Фото: kazanreporter.ru
В администрации американского президента Барака Обамы завершают работу над ответными мерами против России из-за хакерских атак во время предвыборной кампании в Штатах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Washington Post и неназванные официальные лица.
Издание отмечает, что администрация действующего президента близка к объявлению о серии мер, которые нацелены на то, чтобы наказать РФ за вмешательство в президентские выборы 2016 года. "Речь, в частности, идет об экономических санкциях и дипломатических мерах", – цитирует издание источник.
Кроме этого, уточняет газета, речь пойдет и об ответных кибероперациях против России.
The Washington Post отмечает, что Вашингтон, предположительно, объявит о "публичной", незасекреченной части санкций на текущей неделе.
Агентство напоминает, что власти Штатов обвиняли хакеров из России в серии кибератак, целью которых, по мнению Вашингтона, было влияние на президентские выборы.
Москва обвинения в этом отвергает. Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не видит убедительных доказательств того, что атаки действительно провели хакеры из РФ.
Комментарии
На сколько? До инаугурации Трампа?)
администрация действующего президента близка к объявлению о серии мер, которые нацелены на то, чтобы наказать РФ за вмешательство в президентские выборы 2016 года.
для них Россия что девочка непутёвая, чтоб ее наказывать, долбоящеры редкостные
САМИ ВСЁ ПРОВАЛИЛИ, "ОТМАЗКУ" СЕБЕ ПРИДУМАЛИ, ТЕПЕРЬ САМИ СЕБЯ ВОЗВЫШАЮТ. ПРАВДА СТРАНА ВЫБРАНА КАК - ТО НЕСОЛИДНО ДЛЯ ТАКОЙ МИРОВОЙ СУПЕРДЕРЖАВЫ С "НАСТОЯЩЕЙ" ДЕМОКРАТИЕЙ - "РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕНЗОКОЛОНКА С ДИКТАТУРОЙ" ПО ИХ ЖЕ ВЕРСИИ)
Калибр тоже,коего чаго хотел,да сдулся до 1,96 просента!
"Бензоколонка" опустила Супердержаву.
Божену клонировать,собрались,не?
черная макака под дверью Трампа решила нагадить.
не в тему , но актуально :
Исполняющая обязанности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович в интервью The New York Times признала наличие российской допинговой программы в ходе подготовки к Олимпийским играм 2014 г. «Это был институциональный сговор», – приводит издание ее слова. Ранее любые намеки подобного рода категорически опровергались. Анцелиович уточнила, что руководство страны в этом участия не принимало, а государство не являлось заказчиком программы. По данным газеты, на признательные интервью Анцелиович и других собеседников ушло несколько дней. В числе собеседников издания был 81-летний руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов. Он считает, что Россия «сделала много ошибок». «Мы должны найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг, почему они на него соглашаются», – пояснил он. В ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин отрицал наличие в стране допинговой программы. http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/12/28/671542-bolshe-otritsayut
++++++++++++ так полагаю , осталось признать только деду )и тему можно считать исчерпанной. Дед ,бушь признавать ?
Бензоколонка в мире нефти - главная торговая точка
Божена,не напрягайте мозги,если они есть! Вас высер будет оценен на 20 долларов,не больше!