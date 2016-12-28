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Новости

СМИ сообщили о санкциях США против РФ из-за "вмешательства в выборы"

, ИА "Амител"
В Вашингтоне в ближайшее время объявят о публичной части ответных мер

Фото: kazanreporter.ru

В администрации американского президента Барака Обамы завершают работу над ответными мерами против России из-за хакерских атак во время предвыборной кампании в Штатах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Washington Post и неназванные официальные лица.

Издание отмечает, что администрация действующего президента близка к объявлению о серии мер, которые нацелены на то, чтобы наказать РФ за вмешательство в президентские выборы 2016 года. "Речь, в частности, идет об экономических санкциях и дипломатических мерах", – цитирует издание источник.

Кроме этого, уточняет газета, речь пойдет и об ответных кибероперациях против России.

The Washington Post отмечает, что Вашингтон, предположительно, объявит о "публичной", незасекреченной части санкций на текущей неделе.

Агентство напоминает, что власти Штатов обвиняли хакеров из России в серии кибератак, целью которых, по мнению Вашингтона, было влияние на президентские выборы.

Москва обвинения в этом отвергает. Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не видит убедительных доказательств того, что атаки действительно провели хакеры из РФ.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.12.2016 12:54
Кока-кольщик

На сколько? До инаугурации Трампа?)

0  0
28.12.2016 12:56
- гость -

администрация действующего президента близка к объявлению о серии мер, которые нацелены на то, чтобы наказать РФ за вмешательство в президентские выборы 2016 года.

для них Россия что девочка непутёвая, чтоб ее наказывать, долбоящеры редкостные

0  0
28.12.2016 13:13
PS

САМИ ВСЁ ПРОВАЛИЛИ, "ОТМАЗКУ" СЕБЕ ПРИДУМАЛИ, ТЕПЕРЬ САМИ СЕБЯ ВОЗВЫШАЮТ. ПРАВДА СТРАНА ВЫБРАНА КАК - ТО НЕСОЛИДНО ДЛЯ ТАКОЙ МИРОВОЙ СУПЕРДЕРЖАВЫ С "НАСТОЯЩЕЙ" ДЕМОКРАТИЕЙ - "РЕГИОНАЛЬНАЯ БЕНЗОКОЛОНКА С ДИКТАТУРОЙ" ПО ИХ ЖЕ ВЕРСИИ)

0  0
28.12.2016 13:29
- гость -

Калибр тоже,коего чаго хотел,да сдулся до 1,96 просента!

0  0
28.12.2016 13:29
- гость -

"Бензоколонка" опустила Супердержаву.

0  0
28.12.2016 13:34
- гость -

Божену клонировать,собрались,не?

0  0
28.12.2016 13:46
- гость -

черная макака под дверью Трампа решила нагадить.

0  0
28.12.2016 13:51
CALIBR

не в тему , но актуально :

Исполняющая обязанности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович в интервью The New York Times признала наличие российской допинговой программы в ходе подготовки к Олимпийским играм 2014 г. «Это был институциональный сговор», – приводит издание ее слова. Ранее любые намеки подобного рода категорически опровергались. Анцелиович уточнила, что руководство страны в этом участия не принимало, а государство не являлось заказчиком программы. По данным газеты, на признательные интервью Анцелиович и других собеседников ушло несколько дней. В числе собеседников издания был 81-летний руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов. Он считает, что Россия «сделала много ошибок». «Мы должны найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг, почему они на него соглашаются», – пояснил он. В ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин отрицал наличие в стране допинговой программы. http://www.vedomosti.ru/politics/news/2016/12/28/671542-bolshe-otritsayut

++++++++++++ так полагаю , осталось признать только деду )и тему можно считать исчерпанной. Дед ,бушь признавать ?

0  0
28.12.2016 13:51
- гость -

Бензоколонка в мире нефти - главная торговая точка

0  0
28.12.2016 13:56
ru.бaнок

Божена,не напрягайте мозги,если они есть! Вас высер будет оценен на 20 долларов,не больше!

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