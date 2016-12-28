Фото: Евгений Соловьев/barneos22.ru
Новое обрушение произошло в барнаульском ТРЦ "Галактика" 28 декабря — как сообщается на сайте barneos22.ru, о ЧП проинформировал барнаулец Евгений Соловьев.
В паблике в соцсети "ВКонтакте" Barnaul 22 отмечается: "С крана, который поднимал металл на Ашане (на Строителей в сторону центра), сорвался груз. Вроде все целы. Левая полоса занята".
Порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю эту информацию официально пока не подтвердили. В то же время в экстренном ведомстве добавили, что возле ТРЦ дежурят спасатели после того, как вечером 26 декабря в гипермаркете "Ашан" произошло обрушение кровли.
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Напомним, что по данному факту Следственным комитетом проводится проверка.
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Комментарии
Крановщик со стропальщиком, наверное сидеют, прям на глазах!!!! Вот не повезло ребятам, долго будут судится!!!
Причина обрушения-не обузданная алчность, разгильдяйство и не профессионализм, слава Богу что без жертв, однозначно к уголовной ответственности строительную контору, первый звонок администрации города, пора заканчивать с ТРЦ.
28.12.2016 12:57 - гость - вы видели с какой скоростью это все возводилось? Так быстро можно построить только пирамидку из д_ерьма.
Крановщик со стропальщиком, наверное сидеют, прям на глазах!!!! Вот не повезло ребятам, долго будут судится!!!
Трубошат, а крановой и стропаль то чем виноваты?! Чего им то сИдеть? Или это все рабочие специальности, которые ты знаешь?
скоро весь завалится. да и к лучшему.
крановщика со стропалем приплели - не от большого ума, видать. Начинать надо с проектной документации, с проектировщиков, архитекторов, проверять расчеты по нагрузкам, потом ковырять бетон на наличие некондиции и смотреть сварку металлоконструкций (как и на сам металл), потом считать количество тонн снега на кв.м., сверять с расчетами проектёров, дрючить руководов, за несвоевременную очистку крыши. И плевать сколько там квадратов и что у дворника вместо лопаты зубочистка.
Равшаны и Джамшуды рулят. Тагил отдыхает.
Сама жизнь ,даже в провинцеальном Барнауле, подсказывает гражданам Франции голосовать за Ли Пен!
28.12.2016 13:03 CопогоКот, сейчас по данному случаю на них всех собак вешать будут!!!!
"В паблике в соцсети "ВКонтакте" Barnaul 22 отмечается: "С крана, который поднимал металл на Ашане (на Строителей в сторону центра), сорвался груз."
Еще мяукнуть, есть что по делу???? Али будем рабочие профессии вспоминать???
28.12.2016 13:34 - гость -, забыл подписаться
28.12.2016 13:03 Кот.Без сапог., а если за грамматическую ошибку, то извиняюсь "сЕдеют"