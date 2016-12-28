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15-летняя девочка упала в мусоропровод в девятиэтажном доме на северо-западе Москвы и осталась жива. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного главка СКР Юлию Иванову.

По ее словам, инцидент произошел вечером во вторник, 27 декабря. Подростка с телесными повреждениями, которые характерны для падения с высоты, нашел житель дома. Мужчина сразу обратился в скорую и полицию, добавила Иванова.

Подчеркивается, что девушке своевременно оказали необходимую помощь, сейчас она госпитализирована, а ее жизни ничего не угрожает. Медики диагностировали у нее переломы.

По данному факту московские следователи проводят доследственную проверку.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что подросток упала с седьмого этажа. По его данным, обстоятельства падения девочки выясняются. Она "госпитализирована в тяжёлом состоянии", – добавил он.

"Лента.ру" уточняет, что девушка находится в состоянии шока и не может объяcнить, как попала в мусоропровод.