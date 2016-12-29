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Вклады алтайского бизнеса в "Россельхозбанке" превысили 3,5 млрд рублей

, ИА "Амител"
Депозитный портфель клиентов малого и микробизнеса Алтайского филиала "Россельхозбанка" превысил 3,5 млрд рублей

3,5 млрд рублей превысил объем привлеченных средств клиентов сегмента малого и микробизнеса Алтайского регионального филиала АО "Россельхозбанк". Как пояснили в банке, рост с начала года составил 72,4%, а самым востребованным продуктом среди предпринимателей региона стал депозит "Стабильный" – по этому виду вклада заключено договоров на сумму более 1 млрд рублей. Данный депозит является бессрочным, что дает возможность заключить договор на общих условиях один раз и работать по контракту в течение длительного времени.

"Решая задачу выгодного размещения временно свободных средств, предприниматели Алтайского края все чаще делают выбор в пользу стабильности и надежности Банка. Это преимущество "Россельхозбанка" актуально в условиях текущей экономической ситуации. Стоит отметить, что Банк готов предложить линейку депозитных продуктов с оптимальными условиями для каждого клиента", – подчеркнул заместитель директора Алтайского филиала "Россельхозбанка" Валерий Каменский.

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
пр. Ленина, 80б, г. Барнаул, Алтайский край, 656015
тел.: (385-2) 53-89- 48
bank@altay.rshb.ru

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Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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