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Спасатели нашли на месте крушения Ту-154 Минобороны РФ в Черном море тела еще трех погибших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Таким образом, общее число найденных тел достигло 15, подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что в районе крушения воздушного судна также найдены 223 фрагмента тел.

Агентство напоминает, что в Минобороны рассказали о том, что генетическую экспертизу останков погибших будут проводить в российской столице.

Подчеркивается, что в поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов. Крупные обломки в месте крушения Ту-154 поднимает самоходный кран.

Напомним, самолет разбился под Сочи в воскресенье, 25 декабря. На борту летевшего в Сирию воздушного судна находились 92 человека – военные, музыканты, журналисты и доктор Лиза.

Основными версиями трагедии рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Однако ранее ряд СМИ привели данные расшифровки "черного ящика", согласно которым перед смертью один из пилотов сообщил о неисправности, связанной с закрылками.