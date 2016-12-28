Фото: vk.com/barneos22
Столкновение трамвая №1 и легкового автомобиля произошло в среду, 28 декабря, в Барнауле.
"На пересечении улиц Попова – Космонавтов авария, трамвай с машиной столкнулись, движение от Озерной до Космонавтов по среднему ряду стоит. Будьте внимательны при выборе маршрута", – сообщил очевидец в паблике Barnaul 22.
На фото с места событий видно, что удар пришелся в левый борт иномарки.
Комментарии
трамвай хотел по быстрому "пролететь" по стрелке, а авто "полетело" на включившийся зеленый за бананьями на рынок и так две "пташки" нашли друг друга, нет?
Марковод всех подставил , так как все заднепривддные по такому снегу только буксовать могут, а ехать плохо получается.
Главное слово - заднеприводные...
сосатели, рот закройте. Марководам респект.
Позавчера наблюдал как по С-Западной трамвай пересекал Ленинский на 100пудово запрещающий сигнал светофора. Причем он "раздвинул" транспортный поток преградив дорогу "автозаку" с включенными спецсигналами!!! Капец, чо делают.