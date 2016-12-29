Новогодние каникулы уже совсем близко, и каждый из нас с нетерпением ждет их наступления. Отдохнуть, развлечься, весело провести время с друзьями или семьей – в развлекательном комплексе "Арена-Парк" есть все, что поможет сделать новогодний отдых ярким и запоминающимся!

Детский городок

Детский городок подходит для ребятишек с рождения и до 12 лет. Самые маленькие (до пяти лет) будут в восторге от игровой зоны, в которой представлены различные горки, игрушки, сказочный дом и мини-лабиринт. День в игровой зоне будет стоить всего 300 рублей. Дети постарше (пять-двенадцать лет) с удовольствием пройдут лабиринт, выбраться из которого не так просто. Его безлимитное посещение обойдется всего в 400 рублей.

Развлекательные аппараты

Подростки оценят зону с развлекательными автоматами, там они смогут поучаствовать в заезде "Формулы 1", мотогонках, сыграть в аэрохоккей и баскетбол, а самые маленькие займут себя "качалками" и "колотушками". Стоит отметить, что многие аппараты выдают подарочные билеты, которые можно обменять на игрушку в призотеке.

Боулинг

Боулинг — это игра, которая подходит для всех возрастов. В центре есть дорожки с детскими бортиками, поэтому даже самые маленькие смогут принять участие в семейном соревновании. На новогодних праздниках действуют специальные цены: c 10 до 12 утра и с 22 до 2 часов ночи час игры стоит 300 рублей, в остальное время – 600 рублей.

Бильярд

Для любителей бильярда оборудована целая комната в "Арена-Парке". Там можно сыграть как в классический русский бильярд, так и в более динамичный пул.

После развлечений всей семьей стоит посетить кафе-бар, который также расположен на территории парка. В нем продаются горячие блюда, закуски и прохладительные напитки, а для детей действует специальное меню.

Центр развлечений "Арена-Парк" расположен на 4 этаже ТРЦ "Арена" и уже больше года радует своих посетителей. Режим работы парка: с 10.00 до 2.00. Побывать на онлайн-экскурсии и узнать подробности можно на сайте http://arena-park22.ru