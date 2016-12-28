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Торговые центры на территории Алтайского края проверят после обрушения кровли, произошедшего вечером 26 декабря в гипермаркете "Ашан" в барнаульском ТРЦ "Галактика".

Как сообщили в Госинспекции региона, сейчас под председательством руководителя ведомства Андрея Степанова создана рабочая группа, которая занимается установлением причин обрушения кровли в "Галактике".

"Собственник торгового центра "Галактика" ООО "Первый" приостановил эксплуатацию помещений до выяснения всех обстоятельств происшествия в целях обеспечения безопасности посетителей", – указывают в государственной инспекции.

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Также в ведомстве подчеркивают, что на всех этапах строительства ТРЦ осуществлялся государственный строительный надзор. Нарушений при возведении "Галактики" выявлено не было.

Муниципальным властям в Алтайском крае поручено проверить эксплуатацию торговых центров, возведенных с такими же конструктивными решениями, что и у "Галактики".

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