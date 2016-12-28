Фото: solovey.su
Шесть человек в костюмах медведей проедут на велосипедах по улицам Барнаула в четверг, 29 декабря. Они будут следовать за "рождественским караваном" компании Coca-Cola, который впервые в полном составе посетит столицу Алтайского края, сообщают организаторы – сообщество "Вело-Барнаул".
Участники акции обыграют в своем перфомансе известный отрывок произведения Корнея Чуковского "а за ним медведи на велосипеде". Целью акции является популяризация зимнего велокатания.
"Мы проедем почти 5 километров вслед за "рождественским караваном", чтобы cвоей акцией показать людям, что раз уж даже медведи ездят зимой на велосипедах, то людям сам Бог велел", – говорит член движения "Вело-Барнаул" Алексей Морозов.
Путь медведей-велосипедистов будет пролегать от краевого реабилитационного центра "Солнышко" (ул. Смирнова, 79г) до центра помощи детям №3 (ул. Юрина, 218).
Акция начнется в 13:00, отмечают организаторы.
Также уточняется, что "рождественский караван" завершит свое путешествие по городу в спортпарке Алексея Смертина. Туда Санта с компаньонами – новогодними медведями и лесными эльфами – приедет веселить детей.
Комментарии
нас этим не удивишь, мы каждый день видим на Барнаульских улицах оленей на автомобилях
Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперёд, а за ним комарики на воздушном шарике...................... эх детство............давно это было
только бы им вахтовики с севера не попались, не любят они их