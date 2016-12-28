Фото: solovey.su

Шесть человек в костюмах медведей проедут на велосипедах по улицам Барнаула в четверг, 29 декабря. Они будут следовать за "рождественским караваном" компании Coca-Cola, который впервые в полном составе посетит столицу Алтайского края, сообщают организаторы – сообщество "Вело-Барнаул".

Участники акции обыграют в своем перфомансе известный отрывок произведения Корнея Чуковского "а за ним медведи на велосипеде". Целью акции является популяризация зимнего велокатания.

"Мы проедем почти 5 километров вслед за "рождественским караваном", чтобы cвоей акцией показать людям, что раз уж даже медведи ездят зимой на велосипедах, то людям сам Бог велел", – говорит член движения "Вело-Барнаул" Алексей Морозов.

Путь медведей-велосипедистов будет пролегать от краевого реабилитационного центра "Солнышко" (ул. Смирнова, 79г) до центра помощи детям №3 (ул. Юрина, 218).

Акция начнется в 13:00, отмечают организаторы.

Также уточняется, что "рождественский караван" завершит свое путешествие по городу в спортпарке Алексея Смертина. Туда Санта с компаньонами – новогодними медведями и лесными эльфами – приедет веселить детей.